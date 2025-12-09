“Domani, mercoledì 10 dicembre, il servizio di raccolta potrebbe subire interruzioni dovute allo sciopero nazionale del comparto, per il quale è prevista un'ampia adesione”. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Selargius Gigi Concu a seguito della comunicazione della società San Germano, che si occupa del servizio di igiene urbana in città

“In caso di mancata raccolta si chiede cortesemente di riportare i rifiuti all'interno della propria abitazione: un piccolo sacrifico necessario per evitare che le nostre strade siano invase di immondezza con le comprensibili conseguenze”, l’appello del sindaco.

“Consapevoli dei disagi, che si verificheranno a Selargius così come in ogni comune italiano, confidiamo nella collaborazione e pazienza dei cittadini. Tenere i rifiuti in casa non è piacevole per nessuno, sappiamo anche che non tutti hanno il cortile e quindi sarà ancora più sgradevole, ma lo sciopero - nazionale - non può essere impedito o evitato”.

