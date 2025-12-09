Selargius, sciopero del comparto Igiene urbana: a rischio la raccolta dei rifiutiDisagi in vista nella giornata di mercoledì 10 dicembre
“Domani, mercoledì 10 dicembre, il servizio di raccolta potrebbe subire interruzioni dovute allo sciopero nazionale del comparto, per il quale è prevista un'ampia adesione”. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Selargius Gigi Concu a seguito della comunicazione della società San Germano, che si occupa del servizio di igiene urbana in città
“In caso di mancata raccolta si chiede cortesemente di riportare i rifiuti all'interno della propria abitazione: un piccolo sacrifico necessario per evitare che le nostre strade siano invase di immondezza con le comprensibili conseguenze”, l’appello del sindaco.
“Consapevoli dei disagi, che si verificheranno a Selargius così come in ogni comune italiano, confidiamo nella collaborazione e pazienza dei cittadini. Tenere i rifiuti in casa non è piacevole per nessuno, sappiamo anche che non tutti hanno il cortile e quindi sarà ancora più sgradevole, ma lo sciopero - nazionale - non può essere impedito o evitato”.