Al Comune di Selargius è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e delle istanze respinte sul Reis, Reddito di Inclusione Sociale, annualità 2025.

Condizione per accedere al REIS è l'adesione a un progetto di inclusione sociale attiva, salvo i casi di esonero. Il REIS è incompatibile con la misura nazionale Assegno di Inclusione Sociale AdI.

L’accesso al beneficio è subordinato all’adesione alla progettazione personalizzata, come previsto dalle linee guida regionali.

L’ammissione alla graduatoria definitiva non comporta l’accesso automatico al contributo economico. Le operazioni di impegno di spesa e di liquidazione saranno avviate successivamente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dall’Amministrazione, e comunque subordinatamente all’avvio di un progetto personalizzato di inclusione attiva. La pubblicazione della graduatoria non dà pertanto luogo ad alcuna erogazione automatica, che rimane condizionata alla messa in atto del percorso progettuale e al finanziamento previsto dalla Regione.

