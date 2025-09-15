Selargius, lavori sulla rete elettrica: mercoledì stop alla corrente in diverse vie del centro abitatoGli interventi interesseranno via Atene, via Belgrado, via Praga, viale Vienna e viale Parigi
Mercoledì a causa dei lavori programmati, la distribuzione dell’energia elettrica verrà interrotta in alcune strade del centro abitato: Via Atene ai numeri civici 3, da 7 a 9, 13, 7/A, da 2 a 6, 10, 14; nella Via Belgrado da 5 a 7, da 11 a 15, 17, 19; nella Via Praga da 17 a 19, da 20 a 24; nel Viale Vienna 11, 17, 21; nel Viale Parigi.
Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Da qui la necessità di evitare tra l'altro l'uso degli ascensori.