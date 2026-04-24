Il 4 maggio dalle 9,30 alle 10,30, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti - effettueranno la derattizzazione in tratti delle Vie Sant’Anna e Roma a Selargius.

Per ragioni di sicurezza sarà vietato danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato per la derattizzazione, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade e all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

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