Si è concluso nei giorni scorsi a Pula il progetto “Esplorando il Nuovo Orizzonte Digitale”, promosso dal Comune e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” e il supporto dell’associazione Focus Europe ETS.

L’iniziativa ha coinvolto circa 60 studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, impegnati in un percorso formativo dedicato alle competenze digitali e all’uso consapevole della rete. Tra i temi affrontati durante gli incontri: cittadinanza digitale, sicurezza online, tutela della privacy e riconoscimento delle fake news.

Le attività si sono svolte in aula attraverso momenti di confronto, esercitazioni pratiche e approfondimenti sui principali strumenti e linguaggi del mondo digitale. Due gli appuntamenti principali: il primo il 20 febbraio, il secondo il 18 marzo, entrambi caratterizzati dal dialogo diretto tra studenti ed esperti.

A chiusura del progetto è stata completata anche la consegna e l’installazione di nuove attrezzature informatiche per la scuola. Gli interventi permetteranno di migliorare la sicurezza e le prestazioni della rete Wi-Fi, rafforzare le infrastrutture digitali e potenziare sia l’aula multimediale sia quella di musica, con strumenti dedicati alla didattica.

Un passo avanti, dunque, nel processo di innovazione tecnologica e formativa dell’istituto, che punta a fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare in modo consapevole le sfide della società digitale.

L’esperienza conferma anche l’importanza della collaborazione tra Focus Europe ETS e i Comuni del territorio nel campo della formazione e dell’innovazione educativa.

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