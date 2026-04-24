Interrogatori nella notte e questa mattina per cercare di far piena luce sull’omicidio di Monserrato.

Diversi i giovani sentiti dai carabinieri che hanno raccolto anche diverse testimonianze. Un lavoro certosino mirato alla ricostruzione esatta dell’episodio, al movente sfociato nel delitto, al motivo per cui la vittima, Leonardo Mocci, 23 anni, si è ritrovato in piazza Settimio Severo dopo aver affrontato il viaggio da Villacidro, dove risiedeva.

Le forze dell’ordine probabilmente stanno seguendo una pista precisa, alla ricerca di tutti i tasselli necessari per chiarire tutto nei minimi particolari. C’è da verificare se il colpo di pistola dell’assassino sia partito a freddo per un regolamento di conti oppure dopo una discussione finita nel sangue. Se c’è stata un’aggressione, oppure no. I carabinieri del Ris hanno setacciato tutta l’area, alla ricerca anche di altri elementi che potrebbero essere legati al delitto.

Intanto, la perizia necroscopica sulla salma, prevista per ieri, sarà effettuata oggi dal medico legale Roberto Demontis, mentre gli esperti dell’Arma continuano ad esaminare le immagini recuperate dalle telecamere del Comune piazzate nelle strade che portano alla Piazza del delitto.

Una vicenda drammatica che ha scosso i residenti della Piazza, ma anche il Palazzo comunale col sindaco Tomaso Locci che spera nella immediata chiusura delle indagini.

Raffaele Serreli

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