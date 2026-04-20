A quattordici anni l’esordio come porta pizze per un locale di Selargius, poi la curiosità trasformata in passione tanto da diventare il lavoro della sua vita. Giuseppe Auriemma, 44 anni, origini napoletane ma selargino dalla nascita, conquista il podio nel campionato mondiale della pizza svolto a Parma nei giorni scorsi: un terzo posto che vale la vittoria assoluta per il maestro pizzaiolo, fra i protagonisti nel concorso con oltre 700 partecipanti arrivati da mezzo mondo.

Protagonista nella categoria più tecnica e selettiva della tre giorni di competizione: la pizza napoletana Stg - Specialità tradizionale garantita - dove ha conquistato il terzo gradino del podio. «Un riconoscimento prestigioso che dedico a mia moglie Marta, sempre al mio fianco, e ai miei genitori che non ci sono più», dice Auriemma dopo la premiazione. Alle spalle talent show e premiazioni in altri concorsi per pizzaioli oltremare, sino al titolo più ambito nell’Olimpo della pizza. «Per me questo non è un punto d’arrivo, ma lo stimolo a migliorarmi sempre di più».

Una passione di famiglia che papà Giuseppe sta tramandando al figlio Gabriele, 16 anni, anche lui in gara a Parma e arrivato 41esimo fra 700 concorrenti. Per il maestro pizzaiolo un riconoscimento importante che dà prestigio anche all’Isola, e a Selargius. «Un piazzamento che ci riempie d’orgoglio e porta in alto il nome di Selargius», commenta il sindaco Gigi Concu, «e l’ennesimo riconoscimento per Giuseppe, che ha iniziato facendo il porta-pizze, sino a mettersi in proprio: la dimostrazione concreta di come, con sacrificio, dedizione e partendo dal basso, si possano raggiungere ottimi risultati. Speriamo che la sua storia possa essere d’esempio a tanti altri giovani».

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