Accusato di guida in stato di ebbrezza, un 45enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena durante un servizio di prevenzione in città, a Selargius e in altri centri dell'hinterland.

L'uomo è stato sottoposto all’alcoltest che ha fatto registrare un tasso di uno e mezzo, tre volte il limite consentito dalla legge per mettersi al volante. Con i militari di Quartu sono stati mobilitati quelli delle stazioni di Selargius, Sinnai e Monserrato.

