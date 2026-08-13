La giunta comunale di Monastir ha approvato il 12 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) l’istituzione di nuove aree pedonali in corrispondenza di piazze, parchi e aree verdi del centro abitato. La decisione nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza soprattutto a bambini, anziani, persone con disabilità, famiglie con passeggini e pedoni, riducendo al tempo stesso rumore ed emissioni e valorizzando il patrimonio ambientale e gli spazi di socialità del paese.

Il provvedimento riguarda 20 aree, tra cui piazza Padre Pio, piazza Berlinguer, piazza Madonnina, piazza Aldo Moro, piazza Municipio, piazza Giovanni XXIII, piazza Sant’Antonio, piazza San Giacomo, piazza Salvo D’Acquisto, piazza Falcone e Borsellino, oltre al parco Pedrera e a diverse aree verdi attrezzate. I vialetti interni del parco Santa Lucia, in periferia, vengono inoltre classificati come area pedonale.

Nelle zone individuate sarà vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore. Potranno transitare solo i mezzi di emergenza, le biciclette e i veicoli al servizio delle persone con disabilità. Ammessi, secondo determinate fasce orarie e modalità, anche i mezzi per la raccolta dei rifiuti, la manutenzione e le operazioni di carico e scarico.

© Riproduzione riservata