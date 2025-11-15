Un riconoscimento all’impegno e al merito dei neodottori del paese.

Il Comune di Serdiana ha bandito il concorso riservato agli studenti che nel 2024 si sono laureati con la votazione minima di 108/110 discutendo una tesi in campo tecnico, letterario, scientifico, giuridico e sociale.

Quattro i premi in palio: per la laurea magistrale o specialistica, i neodottori riceveranno un assegno di 600 euro che sarà raddoppiato in caso di votazione di 110/110 e 110/110 e lode.

Per la laurea triennale l’importo minimo sarà di 400 euro con la possibilità di un incremento di altri 400 euro per chi ottiene la votazione massima. Le domande di partecipazione scadono il 28 novembre.

