Incidente nella notte sulla provinciale 15 tra Selargius e Settimo San Pietro: un'auto Ford è volata contro un palo e poi fuori strada restando completamente distrutta. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti: erano le 4 quando è arrivata una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Nell'abitacolo non c'era nessuno, con le indagini immediatamente scattate anche con controlli negli ospedali alla ricerca del conducente del mezzo: tutto inutile. I carabinieri hanno anche controllato le campagne circostanti. Resta in mistero sull'accaduto: il conducente potrebbe aver riportato ferite non gravi ricevendo soccorso da qualcuno. Ipotesi soltanto.

Unica certezza: gli inquirenti sono risaliti al nome del proprietario della macchina il quale avrebbe sostenuto che la Ford gli era stata rubata. I carabinieri stanno cercando testimonianze ed esaminando le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona.

