Accoltellamento a Selargius verso le sei del mattino dove un giovane impiegato ha aggredito il padre, provocandogli fortunatamente solo ferite superficiali. Il fatto sarebbe avvenuto al culmine di una lite in famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, un impiegato di 32 anni e residente nell’abitazione, avrebbe aggredito il padre sessantunenne dopo un diverbio nato per futili motivi, colpendolo con un coltello da cucina. Fortunatamente, appena dopo l’accoltellamento, l’uomo e la moglie sono riusciti a fuggire di casa rifugiandosi dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I militari hanno rapidamente messo in sicurezza l’intera area, scongiurando ulteriori pericoli e hanno avviato un delicato intervento di avvicinamento all’abitazione, dove l’uomo si era barricato in evidente stato di agitazione. Dopo diversi tentativi di persuasione, i carabinieri sono riusciti ad entrare in casa, immobilizzando il soggetto per poi accompagnarlo in caserma.

Gli immediati accertamenti stanno permettendo di ricostruire la dinamica dell’episodio e comprendere come lo stesso sia inserito in una difficile dinamica familiare. Della vicenda si occupano i carabinieri del Radiomobile di Quartu. L'accoltellatore è stato denunciato.

