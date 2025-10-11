Proseguono i lavori finanziati grazie ai fondi del Pnrr con il contributo del Comune che permetteranno agli edifici scolastici del paese di avere tre nuove mense. Grazie al finanziamento di 2 milioni e 350mila euro, il Comune sta realizzando i locali mensa nelle scuole primarie e dell’infanzia Aldo Moro, della borgata di Santa Margherita e via Cavagnino.

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, illustra l’andamento dei lavori: “Gli interventi nel cortile della scuola dell'infanzia e primaria Aldo Moro procedono spediti, stiamo costruendo la nuova struttura che accoglierà la mensa, per una capienza di 130 posti distribuiti su una superficie di 370m2. Per quanto concerne Santa Margherita, si tratta di 90 posti in 180m2 che verranno fabbricati nel retro della scuola. In via Cavagnino, dove presto sorgerà anche il Parco urbano fluviale mediterraneo, verranno assicurati invece 48 posti in una superficie di 133m2.” Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: “In tre anni abbiamo rinnovato l’edilizia scolastica e progettato tre nuove mense, questo dimostra l’importanza che la nostra amministrazione sta dando all’istruzione”.

