Stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, si svolge il tradizionale concerto autunnale  con il coro maschile Segossini.

Al concerto parteciperanno anche i cori Valsassina di Cremeno  e il coro In Cordis Jubilo di Pirri. La manifestazione giunta alla decima edizione si svolge in ricordo dei coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra, scomparsi prematuramente.
La serata è organizzata dal corso Segossini, di Sinnai, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai.

