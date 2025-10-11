Sinnai, stasera il concerto del coro SegossiniParteciperanno anche i cori Valsassina di Cremeno e il coro In Cordis Jubilo di Pirri
Stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, si svolge il tradizionale concerto autunnale con il coro maschile Segossini.
Al concerto parteciperanno anche i cori Valsassina di Cremeno e il coro In Cordis Jubilo di Pirri. La manifestazione giunta alla decima edizione si svolge in ricordo dei coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra, scomparsi prematuramente.
La serata è organizzata dal corso Segossini, di Sinnai, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai.