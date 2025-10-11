Maracalagonis, la Festa delle birre artigianaliL'appuntamento è nell'area parcheggio antistante il Palazzetto dello sport
Attesa per stasera a Maracalagonis e nell'hinterland per la Festa delle birre artigianali. Organizza la Pro Loco con protagonisti birrifici artigianali della Sardegna.
Un “Mara beer fest”, annunciata per «vivere un’esperienza unica tra profumi, sapori e divertimento». L'appuntamento è nell'area parcheggio antistante il Palazzetto dello sport.
Previsti tra l’altro, una selezione di birre artigianali locali e nazionali da gustare e Stand gastronomici con piatti tipici e street food da abbinare alle birre. Ma anche Musica live, spettacoli e tanto intrattenimento per tutte le età.