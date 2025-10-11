Proseguono gli appuntamenti con “Elmas in festa 2025”, progetto capace di intrecciare spettacoli, cultura e socialità che offre alla comunità e ai visitatori un ricco percorso di valorizzazione del territorio grazie alla collaborazione tra il Comune di Elmas, la Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione di Sardegna, la Pro loco di Elmas, le associazioni locali e l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il prossimo incontro è previsto per questa sera (sabato 11 ottobre) alle 17.30 nella sala polifunzionale della biblioteca comunale di piazza Chiesa, dove si terrà la serata “Versi in gioco”, laboratorio poetico interattivo organizzato dall’associazione “Equilibri - Circolo dei Lettori di Elmas” insieme ad Angelica Piras e Alessandra Porru: «Lo scopo dell’incontro è quello di aiutare Cristina Pilia e la gattina Melody recuperata dalla volontaria Ilaria Isola. Un modo simpatico, giocoso e poetico per dare una mano a chi si occupa dei gatti randagi».

Alla serata saranno presenti tanti ospiti, tra cui i poeti Alessandro Maxia, Marina Corona, Fabiano Spano, Luigia Agus, Annalisa Melis, Claudia Lai, Graziella Salis, Carla Deidda, Cristina Sarritzu e Anna Sestu. Tombolata, merenda conviviale e tanti premi attendono i partecipanti.

