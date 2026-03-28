I carabinieri lo hanno sorpreso al rinfresco preparato per una festa del giorno dopo a Selargius.

Protagonista un giovane di 27 anni. Qualcuno si è accorto di quello che accadeva nella sala imbandita e ha chiamato il gestore del locale e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I militari lo hanno sorpreso a godersi le leccornie della tavolata, lo hanno fermato e accompagnato in caserma. Qui è stato denunciato a piede libero e rimandato a casa.

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