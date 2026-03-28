sorpreso
28 marzo 2026 alle 21:32aggiornato il 28 marzo 2026 alle 21:32
Selargius, abbuffata notturna nella sala imbandita per una festa: denunciatoIl “raid” per godersi le leccornie della tavolata, qualcuno se ne accorge e chiama i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I carabinieri lo hanno sorpreso al rinfresco preparato per una festa del giorno dopo a Selargius.
Protagonista un giovane di 27 anni. Qualcuno si è accorto di quello che accadeva nella sala imbandita e ha chiamato il gestore del locale e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.
I militari lo hanno sorpreso a godersi le leccornie della tavolata, lo hanno fermato e accompagnato in caserma. Qui è stato denunciato a piede libero e rimandato a casa.
© Riproduzione riservata