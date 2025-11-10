Selargius, 385 beneficiari della "Carta dedicata a te"Un unico contributo economico per nucleo familiare di 500 euro
Il Comune di Selargius ha pubblicato la lista definitiva dei beneficiari della “Carta dedicata a te” – Anno2025, individuati dall’INPS nei limiti delle carte assegnate al Comune di Selargius, per un totale di n° 385, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto legge.
La predetta lista dei beneficiari della carta è pubblicata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pertanto ogni singolo destinatario potrà individuarsi tramite il numero pratica e il numero di protocollo dell’attestazione INPS-ISEE-DSU 2025, rilasciato dal sistema INPS in sede di presentazione telematica dell’ISEE.
Il beneficio consiste in un unico contributo economico per nucleo familiare di 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, rilasciate da Poste Italiane S.p.A.