Rete idrica, gas, fibra ottica: città sarde sventrate dagli scaviLe imprese lasciano percorsi di guerra: rattoppano alla bell'e meglio, promettendo l’asfalto «appena asciuga». Poi spariscono
Il progresso tecnologico da una parte, l’inossidabile tradizione dell’appalto pubblico dall’altra. La fibra ottica apre sempre più il mondo ai nostri computer e ci avvicina al futuro, ma per la posa delle nuove reti (tutte, non solo la fibra) apre anche trincee nelle strade delle città sarde: in molti casi si richiude con terra e un po’ di cemento, promettendo l’asfalto «appena asciuga». Ma non si vede più nessuno. Qualche Comune applica le sanzioni, molti altri nemmeno controllano e, man mano, le strade di città e paesi diventano groviera.
Scavi e percorsi tagliati nelle strade per acquedotto, fognature, energia elettrica, fibra ottica, gas e ogni altra utenza sono tappati alla bell’e meglio.
Cagliari ha molte situazioni critiche, fa notare il sindaco cagliaritano e metropolitano Massimo Zedda, ma in questo periodo di cantieri Pnrr con fondi in scadenza, si chiudono gli occhi e si tenta di andare a meta in qualche modo.
Problemi che non mancano nell’hinterland: a Sestu, a Quartu, a Monserrato, a Selargius.
