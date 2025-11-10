Quartu, lavori sulla rete elettrica: mercoledì chiude la scuola di via FieramoscaL’interruzione della corrente elettrica comporta l’impossibilità di garantire le condizioni minime di sicurezza, igiene e continuità delle attività didattiche
Nella giornata di mercoledì 12 novembre dalle 10 alle 17, E-Distribuzione effettuerà dei lavori sulla rete che comporteranno l’interruzione di energia elettrica anche nel plesso scolastico di via Fieramosca n. 33, appartenente all’Istituto Comprensivo Statale N° 5.
L’interruzione della corrente elettrica comporta l’impossibilità di garantire le condizioni minime di sicurezza, igiene e continuità delle attività didattiche, così come del servizio mensa e delle funzioni degli uffici di segreteria.
Pertanto, a tutela dell’utenza scolastica, si è reso necessario disporre l’interruzione temporanea delle attività scolastiche - in coincidenza con gli orari di stop alla distribuzione dell’energia -, senza disporre la chiusura dell’edificio.
Resterà comunque accessibile al personale tecnico e amministrativo per le verifiche e gli interventi necessari, fermo restando il divieto di svolgere attività didattiche o di mensa, che riprenderanno regolarmente giovedì 13 novembre 2025.