Tragedia pochi minuti fa lungo la strada provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro, dove un violento scontro tra un’auto e una moto è costato la vita a un giovane centauro di 27 anni, originario di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu, sono intervenuti sul posto insieme ai militari delle stazioni di Sestu e Selargius, la moto Benelli, con due persone a bordo, si sarebbe scontrata frontalmente con una Ford C Max per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato devastante. Uno dei due motociclisti è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cagliari. Illesa, invece, la conducente dell’autovettura.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

