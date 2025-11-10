Selargius, schianto sulla SP15: muore un ventisettenneNello scontro tra l’auto e la moto ha perso la vita il giovane centauro. Un altro ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale
Tragedia pochi minuti fa lungo la strada provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro, dove un violento scontro tra un’auto e una moto è costato la vita a un giovane centauro di 27 anni, originario di Cagliari.
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu, sono intervenuti sul posto insieme ai militari delle stazioni di Sestu e Selargius, la moto Benelli, con due persone a bordo, si sarebbe scontrata frontalmente con una Ford C Max per cause ancora in corso di accertamento.
L’impatto è stato devastante. Uno dei due motociclisti è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cagliari. Illesa, invece, la conducente dell’autovettura.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.
(Unioneonline/Fr.Me.)