Incidente stradale questa mattina a Quartu Sant’Elena, in uno degli incroci più trafficati della città. Una 57enne sarebbe stata investita, secondo le prime ricostruzioni, da un mezzo del Ctm mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Cagliari.

L’impatto è avvenuto vicino al semaforo, dove il verde per i pedoni e quello per i veicoli scattano contemporaneamente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 che hanno trasportato la donna al Santissima Trinità di Cagliari in codice giallo.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti e code in tutta la zona. Si tratta dello stesso punto dove, poche settimane fa, un anziano era stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada: in quell’occasione aveva riportato gravi traumi.

