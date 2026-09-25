Incidente mortale sulla 198 in territorio di Sadali. Secondo una prima ricostruzione, un motociclista è deceduto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo in maniera autonoma.

Sul posto le ambulanze del 118, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Rilievi in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vittima, a quanto si apprende, è un turista austriaco di 63 anni.

© Riproduzione riservata