lo scontro
25 settembre 2026 alle 19:40aggiornato il 25 settembre 2026 alle 20:00
Sadali, schianto mortale in moto: l’incidente sulla 198Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118, inutili i soccorsi. Vittima un turista austriaco di 63 anni
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Incidente mortale sulla 198 in territorio di Sadali. Secondo una prima ricostruzione, un motociclista è deceduto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo in maniera autonoma.
Sul posto le ambulanze del 118, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Rilievi in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.
La vittima, a quanto si apprende, è un turista austriaco di 63 anni.
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