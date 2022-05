Sulla nomina del secondo medico di base che a Burcei manca dalla fine dello scorso anno, con pesantissimi disagi, interviene il direttore del Distretto socio sanitario di Quartu, Ugo Storelli.

"Consapevoli dei disagi conseguenti a tale carenza, la ASL di Cagliari, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Burcei, ha messo in atto numerosi tentativi, soprattutto dopo aver constatato la mancata adesione di qualche professionista ai numerosi bandi espletati, dapprima con la collaborazione preziosa del Pediatri di Libera Scelta (PLS) di Burcei e, successivamente, con la grande disponibilità dell’unico medico di base presente, il dottor Fabio Corona".

“Solo 20 giorni fa – continua – due nuovi professionisti hanno dato una disponibilità parziale (per il momento) di sei ore di ambulatorio alla settimana, ciascuno oltre al sempre presente dottor Corona (con altre sei ore)”.

Inoltre "per facilitare l’impegno dei tre medici (soprattutto in ragione delle numerose richieste di impegnative che - aggiunge Storelli - si sono accumulate nel tempo) da due settimane collabora un'infermiera che, da lunedì prossimo, 23 maggio, farà parte dell'organico dell’ambulatorio infermieristico. Un innovativo servizio dedicato ai cittadini del territorio in grado di offrire consulenze sanitarie e attività come piccole medicazioni, controlli glicemici, rimozione dei punti di sutura, iniezioni e trattamenti terapeutici intramusculari ed endovenosi”.

