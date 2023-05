La Fondazione Polisolidale ha pubblicato il bando "Nidi d’infanzia" per l’anno educativo 2023/2024 avviando la raccolta delle iscrizioni alle strutture comunali di Maracalagonis e Sinnai. Gli asili possono accogliere complessivamente fino a 108 bambini di cui 64 a Sinnai e 44 a Maracalagonis. Possono essere iscritti i bimbi di età compresa tra 3 mesi e i 3 anni. Le domande vanno presentate entro il 3 giugno.

Le famiglie interessate dovranno dotarsi di identità digitale (SPID, CNS e Carta d’identità elettronica), non verranno accolte le domande presentate in altro modo. Nella struttura di Maracalagonis si stanno creando le condizioni per estenderne la capienza a ulteriori 6 lattanti, portandone la capienza a 50 posti: al Comune di Maracalagonis dovrebbero arrivare altri fondi con la possibilità di rendere disponibili complessivamente 65 posti alle famiglie di Maracalagonis.

L’Area Infanzia e famiglia con la cooperativa incaricata Il Cigno comunicano agli interessati che nei giorni del 18 maggio a Sinnai dalle 16 alle 18, ed il 19 maggio, a Maracalagonis dalle 16,30 alle 18,30, sono programmati gli Open day. Per l'occasione, le famiglie interessate potranno visitare le strutture.

