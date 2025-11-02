Scontro frontale a Capoterra: feriti. Coinvolto un mezzo della Polizia che trasportava un detenutoLa collisione nella notte sulla SP 91. Soccorritori del 118 in azione anche per un altro schianto sulla 554
Doppio intervento nella notte da parte dei soccorritori del 118 per due incidenti stradali avvenuti sulla 554 all’altezza della motorizzazione civile e sulla SP 91 a Capoterra.
Nel secondo caso, in particolare, si è trattato di uno scontro frontale che ha coinvolto un veicolo su cui viaggiava anche del personale della polizia giudiziaria che trasportava un detenuto.
Entrambi sono inizialmente stati trattati come codici rossi, soprattutto il frontale, ma poi per fortuna le condizioni dei feriti sono apparse migliori del previsto e i codici sono stati declassati a gialli.
Tutte le persone che hanno riportato traumi sono state trasferite in ospedale.
Francesco Pinna