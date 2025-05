Grave incidente stradale nelle campagne di Pill'e Matta in territorio di Quartucciu: una persona è rimasta gravemente ferita e accompagnata in codice rosso (per dinamica) all'ospedale Brotzu a bordo dell'elisoccorso.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che sta avviando i rilievi di legge.

Secondo i primi accertamenti lo scontro sarebbe avvenuto fra un'auto e una moto: immediato l'allarme con l'arrivo dell'elisoccorso.

