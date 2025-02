Ventuno persone sono state denunciate dai carabinieri per gli scontri avvenuti lo scorso 26 gennaio in occasione della partita di Eccellenza tra Monastir e Tempio.

Si tratta di 13 tifosi del Monastir e 8 del Tempio, tutti di età compresa tra i 17 e i 52 anni.

I due gruppi, spiega un comunicato dell’Arma, si erano dati appuntamento per un “confronto” in un’area distante dal campo sportivo, forse per non essere individuati dalle forze dell’ordine. Un incontro pericoloso, visto che c’erano stati già problemi durante la gara d’andata, che si è subito trasformato in tafferugli e scontri corpo a corpo tra le due tifoserie in cui tre tifosi del Monastir sono rimasti lievemente feriti.

L’intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse e i tifosi si sono dispersi. Gli uomini dell’Arma hanno dunque avviato gli approfondimenti per identificare i violenti e sono scattate le denunce. L’indagine è ancora in corso, per accertare le responsabilità di ogni singolo e individuare eventuali altri soggetti coinvolti.

I nominativi verranno trasmessi alla Questura in modo che valuti il Daspo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata