Sarebbe stato provocato da un’improvvisa invasione di corsia, l’incidente mortale avvenuto poco prima delle 14 sulla Nuova Orientale sarda. Lo hanno stabilito i carabinieri delle Stazioni dei Carabinieri di Castiadas, Villaputzu e del Posto fisso di Costa Rei che hanno effettuato i rilievi di legge sotto le direttive del comandante della Compagnia di San Vito, il maggiore Massimo Meloni. Il conducente dell'auto, una Renault, è morto sul colpo. L'incidente si è verificato sulla SS 125 var, al km 30+400, con lo scontro frontale tra una Renault Clio e un camion Volvo FH 460.



Il conducente della Renault Clio, un giovane di 25 anni residente a Cagliari, è deceduto sul colpo. Il conducente del camion, un uomo di 41 anni di Scano Montiferro, è stato trasportato con l' elisoccorso all'Ospedale Brotzu di Cagliari, mentre il passeggero del camion, un 59enne di Assemini, è stato trasferito all'Ospedale di Muravera. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.



Secondo una prima ricostruzione dell'incidente fatta dai carabinieri, il conducente della Clio, che viaggiava in direzione Cagliari-Muravera, avrebbe improvvisamente invaso l'altro senso di marcia, andando a impattare frontalmente con il camion che procedeva in direzione opposta.

La strada è attualmente chiusa al traffico, con deviazione sulla vecchia SS 125. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e l'Anas per gestire la situazione e avviare i rilievi del caso.







