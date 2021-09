Gli accertamenti a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale 17, in località Porto Sa Ruxi, hanno condotto alla segnalazione di un giovane e alla sua denuncia.

Sul posto, intorno alle 5.40 di stanotte, sono intervenuti i carabinieri di Villasimius che hanno accertato una prima dinamica. L’auto condotta da un 22enne residente a Quartu era finita contro il guard rail. A bordo c’era anche un 20enne residente a Selargius. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha fatto riscontrare un tasso alcolemico pari a 1,83 grammi per litro in entrambe le prove previste. La patente è stata ritirata. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la macchina sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni.

