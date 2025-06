Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 10 sulla strada provinciale 18 a Castiadas, vicino a Cala Sinzias. Nello schianto tra una moto e un’auto sono rimasti feriti due turisti tedeschi che viaggiavano in sella a una Bmw Gs. Uno, un settantunenne, è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorso. La moglie invece è stata trasferita al Policlinico in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Ford Focus proveniente da via San Pietro e diretta verso Cala Sinzias, guidata da un turista milanese, non avrebbe rispettato il segnale di stop, andando a sbattere sulla moto che viaggiava regolarmente nella direzione opposta, da Costa Rei verso Villasimius.

A causa del violento impatto, il conducente della moto, 71 anni, ha riportato gravi lesioni che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso. Se l’è cavata meglio la moglie di 65 anni. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito, mentre la Polizia Municipale di Castiadas ha garantito la gestione della viabilità, regolando il traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

