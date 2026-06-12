Cinque ore intense di musica, sei gruppi che si alterneranno sul palco a partire dalle 19 sino alle 24: torna domani a Villa Siotto lo Shark Metal Fest, l’appuntamento nato per trasmettere alle nuove generazioni l’amore che Massimiliano Schirru - il giovane morto in mare nel settembre del 2019 - aveva per la musica metal e rock.

L’ingresso per assistere al concerto sarà gratuito: ognuno potrà ottenere il proprio biglietto attraverso il circuito eventbrite. Non solo musica, nella serata di sabato troverà spazio anche l’arte, con il concorso di pittura "Villa Siotto — Ombre e Nebbia" , nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico dell’antica villa di Sarroch stimolando la creatività dei partecipanti nell'interpretarne l'atmosfera più suggestiva e misteriosa.

I partecipanti dovranno realizzare un'opera pittorica raffigurante uno scorcio della Villa Siotto e delle sue pertinenze, ispirandosi a un'atmosfera cupa, tenebrosa, horror e nebbiosa. Sono ammessi come soggetti: il giardino e il parco, il bosco circostante, gli esterni e le facciate, le pertinenze e gli spazi accessori. L'interpretazione è libera, purché l'opera sia chiaramente riconducibile ai luoghi e allo spirito del tema. L’opera dovrà essere realizzata in loco e finita entro le 19.

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