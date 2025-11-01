Hanno ripulito una parte del percorso della gara che si terrà domani, riempiendo una decina di sacchi con ogni genere d’immondizia: runners dell’Asd Podismo Sarroch e volontari si sono dati appuntamento questa mattina al centro servizi del nuraghe Sa domu e s’orcu per dare vita a una nuova giornata ecologica.

Armata di guanti e sacchi dell’immondizia, la squadra guidata dal presidente dell’Asd Podismo, Giuseppe Scioni, ha raccolto dalle cunette ogni genere di rifiuto. Come sempre, decine sono state le bottiglie e le lattine di birra recuperate, lanciate dai soliti incivili dalle auto di passaggio.

«Ci tenevamo a terminare il lavoro avviato in un precedente appuntamento – dice Giuseppe Scioni -, in una mattinata abbiamo ripulito la strada che domani percorreranno gli oltre cento atleti che parteciperanno alla prima edizione della Gara dei tre parchi, appuntamento organizzato dalla nostra società in collaborazione con il Comune. Presto organizzeremo altre giornate ecologiche per ripulire il nostro territorio, ma soprattutto per sensibilizzare tutti i cittadini».

© Riproduzione riservata