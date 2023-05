Ripulire dalle sterpaglie i bordi delle strade di periferia per garantire la sicurezza del territorio: hanno preso il via oggi i primi interventi degli sfalci antincendio di Sarroch.

Le prime zone ad essere ripulite dalla presenza dell’erba secca ai lati delle strade sono state quelle di Foxi e Sa Punta e quella del Parco pubblico.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, spiega come i lavori cominciati oggi abbiano dato il via alla campagna antincendio del Comune: «Grazie al nuovo appalto integrato per la cura del verde pubblico, affidato alla società Primavera 83 Società, abbiamo potuto scegliere - con due settimane di anticipo rispetto all'anno scorso - il momento più opportuno per far iniziare gli sfalci antincendio. La pulizia per prevenire i roghi non riguarda solo le strade di periferia, la società De Vizia ha infatti avvio i lavori per rimuovere le sterpaglie dai marciapiedi e dai bordi delle strade del centro abitato».

