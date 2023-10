Il ricovero per accogliere le caprette è stato realizzato, la nuova raccolta fondi servirà per costruire un pozzo in grado di garantire l’acqua tutto l’anno alla fattoria didattica.

Nuovo progetto per l’associazione Kenya school desk, impegnata da anni a portare avanti missioni umanitarie nel Paese africano. Sabato prossimo alle 19,30, a Villa Siotto a Sarroch, verranno presentati i risultati raggiunti con l’ultima iniziativa e i progetti futuri dell’associazione.

«Le caprette della fattoria didattica – che conta 3 classi per un totale di 100 bambini – hanno finalmente un ricovero e sono state vaccinate – racconta Maura Mallus, vice presidente dell’associazione - la prossima sfida riguarda la realizzazione di un pozzo profondo 180 metri a Langobaya, per il quale occorreranno 22mila euro. Grazie all’acqua sarà possibile coltivare gli ortaggi, che troppo spesso non si riesce a raccogliere perché la siccità non consente la maturazione di pomodori e zucchine. I sardi sono sempre tra i donatori più generosi: siamo certi che riusciremo a vincere anche questa nuova sfida».

