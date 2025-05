La nuova collocazione del mercato settimanale scontenta tutti: il primo banco di prova che ha sancito il ritorno delle bancarelle nella piazza dopo i lavori di ristrutturazione, ha lasciato perplessi clienti e commercianti.

Il progetto del Comune ha il merito di aver raccolto in un unico spazio ambulanti di generi alimentari e abbigliamento, ma la disposizione degli stalli ha dimostrato più di una criticità.

Spalle al resto del mercato, fronte a quello che resta di un campo di calcetto abbandonato, esposto al maestrale e introvabile per i clienti: lo spazio riservato a Pierpaolo Casti e Chicco Caria, che gestiscono un banco ortofrutticolo, è di sicuro il più penalizzato: «Se questa dovesse essere la soluzione definitiva siamo pronti ad andare via, la posizione in cui ci hanno relegato ci penalizza troppo, impossibile in questo modo trovare nuovi clienti, quelli abituali hanno dovuto faticare non poco per trovarci. Il mercato, ormai, conta meno di venti venditori ambulanti, la disposizione degli stalli non ha alcun senso, sarebbe stato più logico posizionarli a ferro di cavallo».

Diverso banco di frutta e verdura, medesimo pensiero: «Inutile girarci attorno, gli stalli sono stati tracciati male e c’è poco spazio di manovra per i mezzi – racconta Andrea Spina -, mettere tutti a schiera avrebbe garantito a ogni commerciante la stessa visibilità».

Il ritorno alla vecchia collocazione del mercato del mercoledì, che però non riuniva nello stesso spazio come adesso le diverse tipologie di merce, non piace neppure a Ugo Munzittu, venditore di scarpe: «Non siamo soddisfatti, ci sono diversi aspetti da rivedere, ma devo dire che il mercato di Pula è pure peggio, e lì’ non ci sono neppure i bagni».

Storcono il naso anche i clienti, che già di primo mattino affollano le bancarelle delle piazza. «Sarebbe stato meglio concentrare all’ingresso della piazza i venditori di alimentari e gli altri più in fondo – dice Angelo Lai -, non riuscivo neppure a trovare il banco dal quale mi servo abitualmente, quello che dispiace di più è che il mercato di Sarroch diventi sempre più piccolo».

D’accordo anche Giacomo Madeddu, altro cliente abituale del mercato settimanale: «C’è sicuramente da migliorare, l’unico merito di questa nuova disposizione è che tutti i commercianti si trovano nella stessa piazza». Al mercato, sin dalle prime ore del mattino erano presenti gli agenti della polizia locale e i tecnici del Comune per raccogliere le istanze degli ambulanti. «Si è trattato solo del primo giorno – tranquillizza il comandante della polizia locale, Marcello Uccheddu -, già dalla prossima settimana verranno rivisti alcuni aspetti per permettere a tutti di lavorare in uno spazio adeguato».

