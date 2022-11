“Creare divertendoci”, è questo il nome della serie di laboratori di Natale che ha preso il via al Centro di aggregazione sociale di via Giotto, a Sarroch, per permettere ai più piccoli di cominciare a respirare il clima della festa.

Le attività si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 18,30, e sono rivolte ai bambini dai 4 ai 10 anni senza accompagnamento, e dai 18 mesi ai 3 anni in compagnia di un genitore.

La vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, Bianca Meloni, spiega l’obiettivo dell’iniziativa: «Quest'anno, anziché organizzare le attività nelle scuole, abbiamo scelto di far rivivere il Centro con nuove attività laboratoriali, tra le quali spicca la preparazione dei canti natalizi e la realizzazione degli addobbi per l'albero di Natale. In questi giorni, i bimbi si stanno adoperando nelle attività di cucito creativo, intrecci di lana e l’utilizzo di diversi tessuti, grazie alla collaborazione della modellista sartoriale, Natascia Moi. Le creazioni dei bambini saranno poi appese nell’albero di Natale di piazza Repubblica l’8 dicembre”.

