Il Comune di Sarroch porta gli anziani del paese alla scoperta dell’Umbria.

Dopo anni di assenza, torna a Sarroch il viaggio destinato agli ultrasessantacinquenni: le domande di adesione dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo entro il 26 ottobre.

Al soggiorno socio-culturale, della durata di cinque giorni e quattro notti, verranno ammesse quaranta domande: la quota a carico dei partecipanti verrà calcolata sulla base dell’Isee del 2023.

Il programma del viaggio – che dovrebbe partire a metà novembre - prevede visite ed escursioni alla scoperta di Assisi, Orvieto, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Cascia, Roccaporena, Spoleto e Terni. Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza di aver ridato vita al soggiorno socio-culturale dedicato alla terza età.

«Organizzare questo viaggio – dice - permetterà ai nostri anziani, che da soli non avrebbero mai vissuto questa esperienza, di scoprire città che non conoscono, ma soprattutto darà loro la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia. Per le persone più anziane, che magari hanno problemi di deambulazione, verrà organizzato come di consueto un soggiorno termale in uno dei centri dell’Isola».

