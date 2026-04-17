Sarroch si prepara a vivere una giornata speciale in vista di uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: la festa di Sant’Efisio. Domenica la comunità sarà protagonista di un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza autentica, tra cultura, natura e convivialità. La mattina si aprirà con “Camminiamo lungo il Cammino di Sant’Efisio”, un’escursione immersa nella natura: il ritrovo è fissato alle 8,30 nella corte di Villa Siotto, da cui partirà un percorso di circa 11 chilometri, di difficoltà media. Il tragitto condurrà i partecipanti fino alla panoramica di Sa Punta, passando per luoghi suggestivi come il nuraghe Sa Domu e s'Orku e la Torre del Diavolo. L’attività, pensata anche per gli amanti degli animali, è pet-friendly. Alle 13, la giornata prosegue con il pranzo conviviale a Casa Mascia, un momento di condivisione all’insegna della tradizione gastronomica. Dalle 16, sempre a Casa Mascia, i visitatori potranno ammirare un’esposizione di abiti tradizionali, assistere alla preparazione de “sa traca” e osservare da vicino la vestizione dell’abito sardo, grazie al contributo delle associazioni locali coinvolte.

La giornata si concluderà alle 19,30 con un momento dedicato al racconto e alla memoria: la proiezione in anteprima del documentario “Lungo il Cammino”, che esplora il significato e il percorso legato alla tradizione di Sant’Efisio, con la partecipazione di protagonisti del panorama culturale locale.

Rebecca Scano, assessora alla Cultura, sottolinea l’importanza culturale dell’appuntamento, finanziato dalla Regione per la valorizzazione degli aspetti legati al culto di Sant’Efisio: «Con questa giornata vogliamo mostrare gli aspetti più intimi della festa del Martire Guerriero e, allo stesso tempo, mettere in mostra le attrazioni naturalistiche di Sarroch. Gli appuntamenti si terranno a Casa Mascia, la dimora che come da tradizione accoglie la notte del 1°maggio il cocchio e i buoi di Sant’Efisio».

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