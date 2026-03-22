Ci sono ancora posti disponibili per accedere al servizio di integrazione sociale e animazione del comune di Sarroch, rivolto a persone adulte con disabilità.

L’iniziativa è destinata a cittadini over 18 in possesso di certificazione di disabilità o invalidità e rappresenta un’importante opportunità per promuovere la socializzazione, il benessere personale e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Le attività si svolgono tre giorni alla settimana, nella fascia mattutina dalle 9 alle 13, e comprendono un programma articolato tra momenti interni ed esterni. Tra le proposte figurano laboratori di musicoterapia e psicomotricità, ma anche escursioni, visite guidate e la partecipazione a eventi culturali, ricreativi e sociali. Non mancano inoltre occasioni di aggregazione collettiva, come serate cinematografiche e momenti conviviali.

Per informazioni e per accedere alla modulistica è possibile rivolgersi al Servizio sociale comunale presso il Centro di Aggregazione Sociale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure contattare i numeri 070 90926270 o 070 90926265.

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