Blitz degli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nel Sarrabus-Gerrei. Individuate quattro discariche di rifiuti ritenute abusive: sono state sottoposte a sequestro con l'obbligo di ripristino delle zone interessate che si estendono per circa 5mila metri quadrati.

Elevate ammende per circa 13mila euro.

All'operazione hanno partecipato anche gli uomini del Nucleo investigativo Ripartimentale di Cagliari. Nel blitz sono state interessate diverse aree del Comune di Villaputzu, di Quirra e nei pressi dell'Orientale sarda. Sette le persone denunciate a piede libero.

Un rapporto è stato girato nei giorni scorsi in Procura.

© Riproduzione riservata