Sono partiti anche nell’ufficio postale di San Vito i lavori secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione in tutti i settemila comuni con meno di quindicimila abitanti.

Durante l’intero periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Vito la continuità dei servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso un ufficio postale mobile posizionato nei pressi della sede di via Nazionale. La postazione è operativa da mercoledì 15 aprile, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Poste Italiane ricorda che sono sempre disponibili anche i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare da remoto molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale come, ad esempio, pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro.

L’ufficio postale di San Vito riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 40 giorni.

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