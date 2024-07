Il Comune di San Vito ha un suo logo turistico per promuovere la cultura, la natura e l'ospitalità. In una nota dello stesso Comune, si legge che «da tempo il nostro territorio si sta caratterizzando, nel panorama turistico regionale, per la sua vocazione all'ospitalità. Un'ospitalità fatta di ritmi lenti, tradizione, cultura, bellezza dei paesaggi e del centro urbano, che permettono ai nostri visitatori di scoprire una Sardegna ancora autentica e genuina. Nella creazione dell'immagine coordinata che descrivesse San Vito da un punto di vista turistico, si è cercato di individuare alcuni elementi chiave che fossero in grado di rappresentare le peculiarità del territorio e al contempo le sue tante sfaccettature».

Si è così ricavato un logo, si legge ancora nel comunicato, «con le forme geometriche delle "cementine" (mattonelle artigianali in uso fino agli anni '30 e ancora diffuse nelle nostre dimore) e di icone stilizzate. Si è cercato di sintetizzare, in un disegno, l'anima del paese, rappresentandola in tre elementi base: cultura, natura, ospitalità. L'elemento cultura è stato sintetizzato nella sagoma delle Launeddas, strumento musicale di origini remote, al pari degli altri elementi culturali che il paese può vantare: costumi, tradizioni, storia, enogastronomia, architettura. L'elemento natura è stato sintetizzato con il profilo di Monte Lora. La nostra sfinge è elemento riconoscibile e distintivo ed è stato scelto per riassumere la bellezza e le peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio di San Vito».

Osservando il logo si evince che «l’elemento ospitalità è stato sintetizzato con la forma di un portone, a simboleggiare i tanti antichi varchi domestici ancora presenti nel centro storico del paese che oggi si aprono a turisti e visitatori per offrire un'esperienza unica e autentica. Nella scelta dei colori si è optato per tonalità pastello, dai toni morbidi della terra, delle stoffe di abiti antichi, della pietra e del grano. Il logo e l'immagine coordinata si prestano a molteplici utilizzi, dalla promozione in senso stretto, all'arredo urbano, al merchandising. In questa prima fase sono stati realizzati una brochure informativa e un video promozionale che nei prossimi giorni verranno diffusi ufficialmente, continuate a seguirci quindi per tutte le novità».

