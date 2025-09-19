San Vito, un bando per la concessione dei terreni agricoli per il pascoloLe domande dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2025, pena l'inammissibilità
Il Comune di San Vito ha pubblicato il Bando per la concessione dei terreni agricoli da adibirsi a pascoli per l'annata solare 2026. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2025, pena l'inammissibilità delle stesse.
Le domande, inoltre, dovranno essere presentate preferibilmente attraverso lo sportello telematico del Comune. I terreni per oltre 900 ettari si estendono in località "Monte Lora", Monte Narba, Cannefrau e in località "San Vincenzo-Scrocca-Intrescalas-Minderrì" .