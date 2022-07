Si svolge sabato sera a San Vito la 30esima edizione della “Sagra de sa pratzira e de sa petza de craba”.

Una festa particolarmente attesa destinata come sempre a calamitare l'interesse dei turisti che affollano la costa del Sarrabus e della bassa Ogliastra.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco col patrocinio dell'amministrazione comunale. Saranno arrostiti 600 chili di carne di capra fornita dagli allevatori.

In programma anche la sagra de "Sa prazzira" a base di pane, formaggio, pomodoro, cipolle e melanzane. Non manca il buon vino del Sarrabus. L'appuntamento è alle 20. In programma anche uno spettacolo musicale e la sfida di "murra sarda".

Una settimana dopo sarà Burcei a presentare la sagra della carne arrosto con stand artigianali e convegni. Un altro attesissimo appuntamento organizzato dall'associazione pastori di Burcei presieduta da Antonio Cabannu. Appuntamento il 5 e il 6 agosto.

La sagra di Burcei è stata spostata di una settimana proprio per evitare la concomitanza con la sagra di San Vito. Una collaborazione che non guasta.

