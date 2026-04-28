San Vito, nasce il tour degli antichi portaliLa proposta dell’amministrazione comunale per far conoscere la storia del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un tour fra gli antichi portali del centro storico di San Vito, portali che sono anche uno dei simboli della storia del paese. L’idea è dell’amministrazione comunale: “Vogliamo far conoscere ai turisti uno dei tratti salienti della storia di San Vito – ha spiegato la vicesindaca Graziella Congiu – e cioè gli antichi portoni in pietra e legno che per centinaia di anni hanno rappresentato non solo l’ingresso della case ma anche l’importanza della famiglie cui appartenevano”.
Trenta, per il momento, quelli che sono stati censiti e inseriti in una mappa che, a partire dai prossimi giorni, sarà a disposizione di cittadini e turisti: “Sarà possibile – ha aggiunto Congiu – trovarle ovunque, dai piccoli negozi alle strutture ricettive. E poi, non appena riaprirà il museo dell’Argento, saranno distribuite presso l’infopoint”.
Il turista, cartina alla mano, potrà addentrarsi nel centro storico alla ricerca, appunto, degli antichi portoni: “Una scoperta lenta del nostro patrimonio – ha concluso la vicesindaca – in pratica con una semplice passeggiata si potranno osservare dettagli architettonici che spesso sfuggono a uno sguardo veloce ma che raccontano molto del lavoro degli artigiani e della vita della comunità di un tempo”. Nella cartina, assieme all’itinerario, ci sono anche le foto dei primi trenta portoni.