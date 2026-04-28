Un tour fra gli antichi portali del centro storico di San Vito, portali che sono anche uno dei simboli della storia del paese. L’idea è dell’amministrazione comunale: “Vogliamo far conoscere ai turisti uno dei tratti salienti della storia di San Vito – ha spiegato la vicesindaca Graziella Congiu – e cioè gli antichi portoni in pietra e legno che per centinaia di anni hanno rappresentato non solo l’ingresso della case ma anche l’importanza della famiglie cui appartenevano”.

Trenta, per il momento, quelli che sono stati censiti e inseriti in una mappa che, a partire dai prossimi giorni, sarà a disposizione di cittadini e turisti: “Sarà possibile – ha aggiunto Congiu – trovarle ovunque, dai piccoli negozi alle strutture ricettive. E poi, non appena riaprirà il museo dell’Argento, saranno distribuite presso l’infopoint”.

Il turista, cartina alla mano, potrà addentrarsi nel centro storico alla ricerca, appunto, degli antichi portoni: “Una scoperta lenta del nostro patrimonio – ha concluso la vicesindaca – in pratica con una semplice passeggiata si potranno osservare dettagli architettonici che spesso sfuggono a uno sguardo veloce ma che raccontano molto del lavoro degli artigiani e della vita della comunità di un tempo”. Nella cartina, assieme all’itinerario, ci sono anche le foto dei primi trenta portoni.

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