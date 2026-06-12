Non sono bastate proteste e petizioni. A Quartu, dal centro al litorale, gran parte delle fermate non è dotata di pensiline e così chi aspetta il bus è costretto a stare sotto il sole cocente d'estate e sotto la pioggia d'inverno.

Un disagio comune a interi quartieri come quello di Santo Stefano, da via Della Musica a via S’Arrulloni e poi ancora via Leonardo da Vinci, lungo la litoranea, via Dell’Autonomia regionale sarda e via S’Ecca S’Arrideli, dove delle pensiline promesse più volte negli ultimi anni, non c’è ancora traccia. Non solo, molto spesso i cittadini sono costretti a stare a bordo strada tra le erbacce ad aspettare i mezzi pubblici.

Un disagio che sperimentano anche i turisti che in questo periodo affollano la costa quartese e che lungo via Leonardo da Vinci devono stare sotto il sole e tra le erbacce.

Così è da sempre con una speranza che sembra accendersi per il futuro. «Arst è stazione appaltante per conto della Regione, relativamente alle attività di messa in sicurezza ed attrezzaggio fermate per tutte le aziende pubbliche di tpl: Ctm, Atp SS, Atp NU, Aspo Olbia, Arst» spiega il direttore di Arst Carlo Poledrini, «il finanziamento complessivo attualmente disponibile è di 7 milioni di euro. Ciascuna di queste aziende ha fornito le proprie richieste in ordine di priorità».

Per quanto riguarda Ctm «ha indicato le proprie esigenze - anche di natura tecnica - esigenze che saranno oggetto di specifico incontro presso l’assessorato dei Trasporti della Regione nel corso del quale sarà definito compiutamente il quadro delle fermate da attrezzare tenuto conto anche delle risorse disponibili. Solo all’esito di tale incontro e definizione sarà possibile andare avanti con le procedure d’appalto necessarie».

Per quanto riguarda invece via S’Ecca S’Arrideli il progetto è finanziato con il bilancio della Città Metropolitana per un totale di cinquecento mila euro complessivi ed è in fase di aggiudicazione.

Sono state identificate quattro aree: fermata S'Ecca S'Arrideli (angolo via Van Dick), seconda e terza fermata, prima e quarta fermata e fermata Sa Funtanedda angolo via lago Simbirizzi.

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