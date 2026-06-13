Nel corso della nottata, i carabinieri hanno arrestato a Uta un 32enne disoccupato dell’hinterland cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato su auto.

L’intervento dei militari dopo una segnalazione al 112,che ha consentito alla pattuglia in servizio di notare, proprio nelle immediate vicinanze del luogo segnalato, una persona che si allontanava frettolosamente da un’auto con atteggiamento sospetto e che, proprio alla vista dei lampeggianti, ha provato a dileguarsi.

I militari sono quindi riusciti a fermare l’uomo che, perquisito, è stato trovato in possesso di una borsa rubata poco prima dell’auto e poi restituita alla legittima proprietaria.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso gli uffici dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo che, secondo quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, si svolgerà nella mattinata odierna.

(Unioneonline)

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