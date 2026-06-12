Questo weekend l’Avis provinciale di Cagliari presenterà la Festa del donatore 2026. In programma il 13 e 14 giugno al T-Hotel di Cagliari, sarà l’occasione per approfondire il valore della donazione del plasma, una risorsa sempre più importante per il sistema sanitario.

L’apertura è fissata per sabato. Dalle 9 alle 13 si terrà il convegno medico-scientifico “Plasma: dal dono alla cura. Connettere solidarietà e terapia nella medicina moderna”, un tema che rappresenta uno degli obiettivi primari dell’associazione.

«La Festa del Donatore vuole avviare un percorso di formazione e sensibilizzazione sul tema della donazione del plasma e della sua importanza nel sistema sanitario per la produzione di medicinali plasmaderivati», spiega il presidente provinciale Nicola Ondradu. Il progetto guarda al futuro e all’autosufficienza regionale: «Ad oggi solo il Centro Trasfusionale del Brotzu consente la donazione del plasma. Per questo, dal 2027 è previsto l’avvio della raccolta del plasma presso la sede di via Talete. Noi saremo il secondo centro che permetterà la donazione nella provincia di Cagliari».

Nel pomeriggio invece, spazio al convegno “Oltre l’algoritmo: la centralità della Persona nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”. Tra i relatori, il tesoriere Avis Provinciale Cagliari Andrea Angioni interverrà con un collegamento tra il presente e il passato, riflettendo sull’eredità morale tramandata dal fondatore dell’Avis Vittorio Formentano. «Formentano seppe utilizzare le conoscenze scientifiche e le tecnologie disponibili nel suo tempo per costruire un sistema nuovo. Non si limitò a invocare la generosità delle persone la organizzò. L’innovazione non va subita. Va orientata», sottolinea Angioni.

La manifestazione si concluderà domenica 14 con la premiazione dei donatori benemeriti delle Avis comunali della provincia di Cagliari, un omaggio a chi ogni giorno sceglie di donare al prossimo un bene prezioso.

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