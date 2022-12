Lettera aperta del Comune di San Vito a proposito di rifiuti non correttamente conferiti.

«Nei giorni scorsi abbiamo nuovamente dovuto fare i conti con l'errato conferimento dei rifiuti e l'abbandono degli stessi in campagna. Ricordiamo che il conferimento dei rifiuti prevede che gli stessi vengano differenziati e depositati nei giorni previsti per tipologia presso il proprio domicilio da dove vengono prelevati dal personale della ditta incaricata e che non devono essere lasciati in prossimità dei cestini stradali o nei bordi strada in campagna».

Nel sito del Comune, si legge pure che «per i più distratti ricordiamo che il servizio del ritiro a domicilio è compreso nella TARI che ogni famiglia o esercizio commerciale paga ogni anno, i ritiri extra invece non fanno altro che ridurre le già esigue disponibilità finanziarie del comune, disponibilità che devono essere sottratte ad altre necessità, oltre a rendere il paese meno decoroso agli occhi di tutti».

«Ricordiamo ai proprietari di abitazioni che devono far eseguire lavori di edilizia in casa - si legge ancora nella nota municipale - che le macerie provenienti da lavori edili vanno anch'esse conferite nelle discariche autorizzate ma a cura dell'impresa che esegue i lavori e che chi ha commissionato i lavori dove verificare il corretto smaltimento al fine di evitare la sanzione penale che scatta quando il responsabile è una persona giuridica (impresa/ente) e se il materiale di scarto proviene da attività professionali. Infine vorremmo richiamare l'attenzione sull'ordinanza sindacale che stabilisce tra gli altri anche gli importi delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, l'ordinanza è disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune».

